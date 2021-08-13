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УЄФА планує скасувати фінансовий фейр-плей

Сьогодні 08:55 808 0
Натомість будуть введені стеля зарплат і податок на розкіш для порушників
УЄФА планує скасувати фінансовий фейр-плей
#УЄФА

Джерело - sport.ua.

УЄФА збирається незабаром оприлюднити пропозиції щодо скасування правил фінансового Fair Play.

Про це повідомляє Daily Mail.

Натомість будуть введені стеля зарплат і податок на розкіш для тих клубів, хто його порушить. Клуби будуть змушені витрачати фіксований відсоток своїх доходів на заробітну плату. Податок на розкіш буде перерозподілено між іншими клубами у європейських змаганнях. Плани планується обговорити на конференції УЄФА у вересні.

В наступному місяці УЄФА має намір оприлюднити пропозиції, згідно з якими у 2022 році правила фінансового Fair Play будуть замінені стелею заробітної плати та податком на розкіш. Поточна система FFP, введена 11 років тому, говорить, що клуби повинні вийти на рівень беззбитковості протягом трирічного періоду.

Стеля зарплат. Відповідно до нової системи, клуби, що беруть участь в європейських змаганнях, будуть обмежені: на заробітну плату можна буде витрачати тільки фіксований відсоток своїх доходів - приблизно 70 відсотків.

Податок на розкіш. Будь-які клуби, що порушать обмеження на стелю зарплат, повинні будуть сплатити податок на розкіш. Ці кошти будуть спрямовані у банк для подальшого перерозподілу між іншими клубами, які беруть участь в змаганні.

Пропозиції будуть оприлюднені на конференції про майбутнє європейського футболу, яку УЄФА проведе у Швейцарії в наступному місяці. На зустрічі УЄФА візьмуть участь представники національних асоціацій, ліг, клубів, гравці та агенти.

Верхня межа заробітної плати дозволить багатим власникам витрачати кошти понад доходи свого клубу, але тільки в тому випадку, якщо вони готові платити податок на розкіш у разі перевищення стелі зарплат.

Податок на розкіш буде нараховуватися за спеціальною шкалою, де перевищення ліміту до 20 відсотків може означати, що клуби заплатять еквівалентну суму перевитрати, але в разі перевищення вона може бути в 1,5 або в 2 разів більше. У пропозиціях використовується аналогічна система, що застосовується у США як в бейсбольній лізі MLB, так і в баскетбольній НБА.

На зустрічі УЄФА також обговорять, як усунути загрозу створення альтернативних ліг, таких як недавня Європейська Суперліга.

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