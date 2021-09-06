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Президент УЄФА закликав об'єднатися проти Суперліги

Сьогодні 22:28 217 0
Александер Чеферін прокоментував ідею Суперліги
Президент УЄФА закликав об'єднатися проти Суперліги
#УЄФА, #Чеферін

Джерело - football24.ua.

Президент УЄФА Александер Чеферін засудив ідею Суперліги, вірність якій зберігають три клуби.

Про це розповів сам функціонер.

"У 2020 і 2021 роках нічого не було нормальним і очікуваним. Ми хочемо повернутися до нормального життя. Для цього ми повинні об'єднатися проти ганебної та брехливої Суперліги.

Сподіваюся, це був лише епізод. Ми не хочемо пережити таке знову. Ми повинні залишатися єдиними, щоб все повернулося до норми. Ми повинні бути зразком у футболі. Ми повинні бути разом, повинні обійняти всю футбольну сім'ю", – відзначив Чеферін.

Нагадаємо, ідею Суперліги підтримали 12 клубів, однак проєкт проіснував всього добу. Наразі від нього публічно не відмовились Реал, Барселона та Ювентус.

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