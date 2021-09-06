Президент УЄФА закликав об'єднатися проти Суперліги

Президент УЄФА Александер Чеферін засудив ідею Суперліги, вірність якій зберігають три клуби.

Про це розповів сам функціонер.

"У 2020 і 2021 роках нічого не було нормальним і очікуваним. Ми хочемо повернутися до нормального життя. Для цього ми повинні об'єднатися проти ганебної та брехливої Суперліги.

Сподіваюся, це був лише епізод. Ми не хочемо пережити таке знову. Ми повинні залишатися єдиними, щоб все повернулося до норми. Ми повинні бути зразком у футболі. Ми повинні бути разом, повинні обійняти всю футбольну сім'ю", – відзначив Чеферін.