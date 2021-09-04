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Сидорчук оцінив шанси збірної України вийти на чемпіонат світу

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Сидорчук оцінив шанси збірної України вийти на чемпіонат світу
#Сидорчук

Джерело - ТК Футбол.

Збірна України має шанси подолати кваліфікацію чемпіонату світу-2022.

Про це заявив півзахисник команди Сергій Сидорчук.

"Якщо поглянути на турнірну таблицю, то ще вся боротьба попереду. На нас чекають дві гри проти Боснії та Герцеговини. Це досить міцна команда, плюс фіни на виїзді.

Календар, звичайно, важкий, але ще крапка не стоїть, це точно", - заявив Сидорчук.

Нагадаємо, Харатін не потрапив до заявки збірної України на матч з Францією.

Сьогодні, 4 вересня, збірна України прийме національну команду Франції в рамках п'ятого туру відбору на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

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