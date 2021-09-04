Сидорчук оцінив шанси збірної України вийти на чемпіонат світу

Збірна України має шанси подолати кваліфікацію чемпіонату світу-2022.

Про це заявив півзахисник команди Сергій Сидорчук.

"Якщо поглянути на турнірну таблицю, то ще вся боротьба попереду. На нас чекають дві гри проти Боснії та Герцеговини. Це досить міцна команда, плюс фіни на виїзді.

Календар, звичайно, важкий, але ще крапка не стоїть, це точно", - заявив Сидорчук.