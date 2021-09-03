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Пятов: Хочу, щоб вся команда більше говорила українською мовою

Сьогодні 18:25 296 0
Воротар збірної України - про майбутній матч відбору ЧС-2022
Пятов: Хочу, щоб вся команда більше говорила українською мовою
#Пятов

Джерело - sport.ua.

Андрій Пятов уже радий тренуватися з тренером воротарів збірної України Вячеславом Кернозенком.

Про це заявив сам футболіст.

"Чи варто очікувати, що всі інші гравці також будуть розмовляти українською мовою? Ні, це тільки моя ініціатива, я так захотів. Хочу, щоб у нас вся команда більше говорила українською мовою, але це особиста справа кожного.

Як ви зараз себе почуваєте, який зараз фізичний стан? Добре, що я мав можливість провести 3-4 матчі, тому відчуваю себе добре, працюю. Дуже радий тренуватися з паном Кернозенком, все добре", - сказав П'ятов.

4 вересня збірна України проведе свій п'ятий матч відбору ЧС-2022. У Києві на НСК Олімпійський синьо-жовті зіграють з французами (21.45).

Нагадаємо, у збірної України гру проти Франції також пропустить Олександр Зінченко через перебір жовтих карток.

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