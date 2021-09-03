Пятов: Хочу, щоб вся команда більше говорила українською мовою

Джерело - sport.ua.
Андрій Пятов уже радий тренуватися з тренером воротарів збірної України Вячеславом Кернозенком.
Про це заявив сам футболіст.
"Чи варто очікувати, що всі інші гравці також будуть розмовляти українською мовою? Ні, це тільки моя ініціатива, я так захотів. Хочу, щоб у нас вся команда більше говорила українською мовою, але це особиста справа кожного.
Як ви зараз себе почуваєте, який зараз фізичний стан? Добре, що я мав можливість провести 3-4 матчі, тому відчуваю себе добре, працюю. Дуже радий тренуватися з паном Кернозенком, все добре", - сказав П'ятов.
4 вересня збірна України проведе свій п'ятий матч відбору ЧС-2022. У Києві на НСК Олімпійський синьо-жовті зіграють з французами (21.45).
Нагадаємо, у збірної України гру проти Франції також пропустить Олександр Зінченко через перебір жовтих карток.