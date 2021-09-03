 Україна – Франція. Перевірка чемпіонами світу | Футбол | Champion.com.ua
Овсій впевнено виграла Паралімпіаду
Сьогодні 15:52 833
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 15:55 160202 3
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 вересня
Сьогодні 15:15 1208
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 вересня
Сьогодні 13:42 6352
Остапченко завоював золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 13:31 587
Трусов став срібним призером Паралімпіади
Сьогодні 12:07 581
US Open. Світоліна - Касаткіна: онлайн-трансляція матчу 3 кола. LIVE
Сьогодні 11:08 4262
Крипак здобув п'яту золоту медаль на Паралімпіаді-2020
Сьогодні 11:07 1032
Україна - Франція: анонс і прогноз матчу відбору до ЧС-2022
Сьогодні 11:00 844 1
Дементьєв здобув третю медаль на Паралімпіаді-2020
Сьогодні 06:28 1446
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
У Бразилії під час матчу обвалилася трибуна стадіону
У Бразилії під час матчу обвалилася трибуна стадіону Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:24 100
Мессі ледь не відірвали ногу у матчі відбору на чемпіонат світу
Мессі ледь не відірвали ногу у матчі відбору на чемпіонат світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:55 345
Фото дня. Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннесса
Фото дня. Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннесса Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:24 328
Ващук про збірну України: Кожен грав сам за себе, а програла вся команда
Ващук про збірну України: Кожен грав сам за себе, а програла вся команда Андрій Дунець
Сьогодні 14:48 606
Агресивний капітан. Ван Дейк відштовхнув уболівальника під час інтерв'ю
Агресивний капітан. Ван Дейк відштовхнув уболівальника під час інтерв'ю Андрій Дунець
Сьогодні 13:18 580
Олександр Хижняк одружився
Олександр Хижняк одружився Андрій Твердохліб
Вчора 14:14 1628
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство Андрій Твердохліб
Вчора 13:22 1239
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
Вчора 13:10 2441
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану Андрій Твердохліб
Вчора 11:18 2751
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
Вчора 10:51 3634
Футболіст Динамо приніс перемогу збірній Люксембургу
Футболіст Динамо приніс перемогу збірній Люксембургу Андрій Твердохліб
Вчора 10:19 2028
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд Андрій Твердохліб
Вчора 00:21 3598
Збірна Казахстану зрівнює рахунок у матчі проти України
Збірна Казахстану зрівнює рахунок у матчі проти України Valeriy Ruchka
01.09.2021 18:43 1188
Яремчук на 2-й хвилині забив шедевральний гол у ворота Казахстану
Яремчук на 2-й хвилині забив шедевральний гол у ворота Казахстану Valeriy Ruchka
01.09.2021 17:21 3849 1
Наймиліше фото дня. Влада Зінченко привітала дочку з першим місяцем життя
Наймиліше фото дня. Влада Зінченко привітала дочку з першим місяцем життя Valeriy Ruchka
01.09.2021 14:50 3922
Прямі трансляції
Навколо спорту

Україна – Франція. Перевірка чемпіонами світу

Сьогодні 17:28 391 1
Україна – Франція. Перевірка чемпіонами світу

Джерело - Чемпiон.

4 вересня на столичному НСК "Олімпійський" збірна України зіграє проти чемпіонів світу (початок матчу о 21:45). Команда Олександра Петракова зустрінеться з Францією після непростого виїзду до Казахстану, де наші футболісти вчетверте поспіль зіграли внічию у відборі на мундіаль. Втім, французам теж немає чим похвалитися, вони напередодні вдома не змогли обіграти Боснію і Герцеговину (1:1).

Нагадаємо, що цей відбір розпочався для нас саме із нічиєї з французами. На сьогодні PARIMATCH дає збірній Україні 17% на перемогу, у Франції – 58% і ще 25% на те, що команди зіграють внічию. Але в залежності від передматчевих розкладів відсотки можуть змінюватися.

Наразі наша команда після чотирьох матчів з 4 очками посідає друге місце у групі. У французів 8 очок і так само чотири матчі. У наших переслідувачів хоч і по 2 очки, але вони мають матчі у запасі: Фінляндія – 2, Боснія і Герцеговина та Казахстан – по 3. Тож, боротьба за путівку до Катару триває.

На жаль, у нашої команди залишаються проблеми з травмами, через що не зіграє Буяльський, ще раніше вибув Трубін. Пропустить гру через дискваліфікацію Зінченку. Не без втрат і у Франції, яка не зможе розраховувати на Мбаппе.

Це буде п’ятий офіційний домашній матч збірної України проти французів. Раніше ми один раз поступилися, один раз виграли і два рази зіграли внічию. Статистика непогана і ми цілком можемо розраховувати на очки у цій грі. З мотивацією проблем не буде. По-перше, грати все ж доведеться проти чемпіонів світу, а по-друге, футболістам треба реабілітуватися після нічиєї в Казахстані

Коментарі ()