Україна – Франція. Перевірка чемпіонами світу

Джерело - Чемпiон.

4 вересня на столичному НСК "Олімпійський" збірна України зіграє проти чемпіонів світу (початок матчу о 21:45). Команда Олександра Петракова зустрінеться з Францією після непростого виїзду до Казахстану, де наші футболісти вчетверте поспіль зіграли внічию у відборі на мундіаль. Втім, французам теж немає чим похвалитися, вони напередодні вдома не змогли обіграти Боснію і Герцеговину (1:1).

Нагадаємо, що цей відбір розпочався для нас саме із нічиєї з французами. На сьогодні PARIMATCH дає збірній Україні 17% на перемогу, у Франції – 58% і ще 25% на те, що команди зіграють внічию. Але в залежності від передматчевих розкладів відсотки можуть змінюватися.

Наразі наша команда після чотирьох матчів з 4 очками посідає друге місце у групі. У французів 8 очок і так само чотири матчі. У наших переслідувачів хоч і по 2 очки, але вони мають матчі у запасі: Фінляндія – 2, Боснія і Герцеговина та Казахстан – по 3. Тож, боротьба за путівку до Катару триває.

На жаль, у нашої команди залишаються проблеми з травмами, через що не зіграє Буяльський, ще раніше вибув Трубін. Пропустить гру через дискваліфікацію Зінченку. Не без втрат і у Франції, яка не зможе розраховувати на Мбаппе.

Це буде п’ятий офіційний домашній матч збірної України проти французів. Раніше ми один раз поступилися, один раз виграли і два рази зіграли внічию. Статистика непогана і ми цілком можемо розраховувати на очки у цій грі. З мотивацією проблем не буде. По-перше, грати все ж доведеться проти чемпіонів світу, а по-друге, футболістам треба реабілітуватися після нічиєї в Казахстані