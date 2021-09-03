Під час виступів у Другій лізі житомирське Полісся могло підписати півзахисника Олександра Алієва.

Про це заявив директор клубу Володимир Загурський.

"На той час я не працював в клубі, але я знаю цю історію. Наскільки я знаю, з Алієвим велися предметні переговори колишнім главою адміністрації, який займався клубом. Цей трансфер, наскільки я знаю, був абсолютно реальним. Чому він не відбувся - мені невідомо.

Це було абсолютно реально, на рівні Другої ліги. Наскільки я знаю, Алієв свою згоду давав", - сказав Загурський.