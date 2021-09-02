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Мбаппе може пропустити матч проти збірної України

Сьогодні 10:37 281 0
Нападник отримав невелике ушкодження
Мбаппе може пропустити матч проти збірної України
Фото - gettyimages
#Мбаппе

Джерело - isport.ua.

В рамках відбіркового етапу чемпіонату світу збірна Франції зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Про це повідомляє L'Équipe.

У кінцівці зустрічі стався неприємний епізод з нападником французів Кіліаном Мбаппе, який був змушений покинути поле через невелике ушкодження.

Форвард має проблеми з литковим м'язом. Найближчим часом він пройде медичне обстеження, щоб визначити серйозність травми.

Нагадаємо, поєдинок Україна - Франція відбудеться 4 вересня. Початок зустрічі о 21:45.

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