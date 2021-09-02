Мбаппе може пропустити матч проти збірної України

Нападник отримав невелике ушкодження

В рамках відбіркового етапу чемпіонату світу збірна Франції зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Про це повідомляє L'Équipe.

У кінцівці зустрічі стався неприємний епізод з нападником французів Кіліаном Мбаппе, який був змушений покинути поле через невелике ушкодження.

Форвард має проблеми з литковим м'язом. Найближчим часом він пройде медичне обстеження, щоб визначити серйозність травми.

Нагадаємо, поєдинок Україна - Франція відбудеться 4 вересня. Початок зустрічі о 21:45.