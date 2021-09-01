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Карпати на 10 років орендували стадіон Україна

Сьогодні 21:45 202 0
Карпати найближчі 10 років гратимуть на стадіоні Україна
Карпати на 10 років орендували стадіон Україна
#Карпати

Джерело - tribuna.com.

Львівський стадіон Україна переданий в оренду Карпатам.

Про це повідомляє ProZorro.

Термін оренди - 10 років. Місячна орендна плата - 61 640 гривень.

Право оренди львівської арени було виставлено на аукціон в системі ProZorro.

Тільки Карпати приймали участь в тендері.

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Стартова місячна орендна плата становила 118 538 гривень, але аукціон пройшов методом покрокового зниження ціни.

Аукціон проводився повторно. Вперше він стартував 30 червня, але не відбувся, тому що в ньому ніхто не взяв участь. Стартова місячна орендна плата тоді дорівнювала 237 076 гривень.

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