Мессі відправився з ПСЖ на матч проти Реймса

Джерело - Чемпіон.
Форвард ПСЖ Ліонель Мессі вперше потрапив до заявки нової команди на матч.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Аргентинець може зіграти сьогодні у матчі з Реймсом, який розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Лео приєднався до ПСЖ цього літа в якості вільного агента через неможливість зареєструвати його новий контракт з Барселоною.
На матч також вирушили три інших літні новачки ПСЖ: воротар Джанлуїджі Доннарумма, захисник Ашраф Хакимі, півзахисники Жоржиньйо Вейналдум і Данило Перейра.
ПСЖ набрав дев'ять очок в трьох стартових матчах чемпіонату Франції і очолює турнірну таблицю Ліги 1.