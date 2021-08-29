Мессі відправився з ПСЖ на матч проти Реймса

Аргентинець близький до дебюту у складі нової команди

Джерело - Чемпіон.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі вперше потрапив до заявки нової команди на матч.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Аргентинець може зіграти сьогодні у матчі з Реймсом, який розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Лео приєднався до ПСЖ цього літа в якості вільного агента через неможливість зареєструвати його новий контракт з Барселоною.

На матч також вирушили три інших літні новачки ПСЖ: воротар Джанлуїджі Доннарумма, захисник Ашраф Хакимі, півзахисники Жоржиньйо Вейналдум і Данило Перейра.

ПСЖ набрав дев'ять очок в трьох стартових матчах чемпіонату Франції і очолює турнірну таблицю Ліги 1.