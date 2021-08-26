Джерело - Чемпіон.
Шахтар у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів вдома зіграв внічию з Монако.
Шахтар - Монако 2:2 (0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
(Перший матч 1:0)
Голи: 0:1 - 0:1 - 18 Бен Єддер, 0:2 - 39 Бен Єддер, 1:2 - 74 Марлос, 2:2 - 114 Алігар (автогол)
Шахтар: Андрій Пятов, Додо, Вітао (Сергій Кривцов 100), Марлон, Майкон де Андраде, Маркос Антоніо (Тарас Степаненко 86), Тете (Марлос 66), Манор Соломон (Михайло Мудрик 83), Алан Патрік, Микола Матвієнко (Ісмаїлі 46), Лассіна Траоре (Фернандо дос Сантос Педро 100)
Монако: Александр Нюбель, Лоїк Бадьяшиль, Гільєрмо Маріпан, Желсон Мартінш (Жан Лукас 71), Кайо Енріке (Ісмаїль Якобс 117), Олександр Головін (Софьян Діоп 77), Джібріль Сідібе (Рубен Агілар 98), Віссам Бен Єддер (Вільсон Ізидор 77), Юссуф Фофана, Орельєн Тчуамені (Аксель Дісасі 117), Кевін Фолланд
Попередження: Додо 40, Тете 54, Марлон 70, Манор Соломон 80, Сергій Кривцов 105 + 1, Фернандо дос Сантос Педро 114 - Кевін Фолланд 13, Олександр Головін 72, Юссуф Фофана 81, Лоїк Бадьяшиль 107
Раніше, Вернидуб вивів Шериф у груповий етап Ліги чемпіонів.