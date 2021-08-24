Минай підсилився півзахисником Динамо

Минай продовжує доукомплектовуватись

Півзахисник Динамо Роман Бодня продовжить свої виступи в Минаї.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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20-річний футболіст перейшов у команду Василя Кобіна у статусі вільного агента. Умови угоди з новим клубом не розголошуються, однак Transfermarkt вказує, що контракт підписаний до 30 червня 2023 року.

За закарпатців новачок буде виступати у футболці під номером 20. До слова, Бодня вже встиг зіграти за Минай у чемпіонаті U-19 проти Вереса (0:0).