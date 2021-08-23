Швед - у збірній туру чемпіонату Бельгії

Швед приніс своїй команді перемогу

Джерело - Чемпіон.

Стала відома команда 5 туру чемпіонату Бельгії, куди потрапив український півзахисник Мар’ян Швед.

Про це повідомляє Eleven Sports.

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В рамках п'ятого туру чемпіонату Бельгії Мехелен обіграв Юніон (3:1). Другий м'яч бельгійської команди забив український півзахисник Мар'ян Швед.

У поточному сезоні Швед взяв участь в трьох іграх команди в чемпіонаті, в яких забив один гол.

Після п'ятого туру команда українця посідає десяте місце, маючи в активі шість очок.