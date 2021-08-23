 Швед - у збірній туру чемпіонату Бельгії | Футбол | Champion.com.ua
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Швед - у збірній туру чемпіонату Бельгії

Сьогодні 16:11 295 0
Швед приніс своїй команді перемогу
Швед - у збірній туру чемпіонату Бельгії
#Швед

Джерело - Чемпіон.

Стала відома команда 5 туру чемпіонату Бельгії, куди потрапив український півзахисник Мар’ян Швед.

Про це повідомляє Eleven Sports.

Актуально: Відео дня. Мар'ян Швед забив за Мехелен після пропущеного голу на 12-й секунді матчу

В рамках п'ятого туру чемпіонату Бельгії Мехелен обіграв Юніон (3:1). Другий м'яч бельгійської команди забив український півзахисник Мар'ян Швед.

У поточному сезоні Швед взяв участь в трьох іграх команди в чемпіонаті, в яких забив один гол.

Після п'ятого туру команда українця посідає десяте місце, маючи в активі шість очок.

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