Карпати поступилися Діназу, Лівий Берег переграв Мукачево. Результати матчів 5 туру Другої ліги

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Відбулися матчі п'ятого туру чемпіонату Другої ліги.
Чемпіонат України - Друга ліга
5 тур, 22 серпня
Балкани – Реал Фарма 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 44 Салюк, 2:0 - 45+2 Прийомов, 3:0 - 61 Приблуда, 4:0 - 64 Ільницький, 5:0 - 70 Приблуда
Дніпро Черкаси – Буковина 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 26 Копил, 2:0 - 31 Копил, 2:1 - 34 Палагнюк (пен), 3:1 - 77 Біда
Любомир Ставище – ЛНЗ Черкаси 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Галенко, 0:2 - 63 Сторчоус, 0:3 - 75 Сула
Мукачево – Лівий Берег 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 18 Ксьонз, 0:2 - 20 Морозенко, 0:3 - 67 Берко, 1:3 - 78 Лучка, 2:3 - 89 Грицак
Миколаїв – Суми 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Студенко, 2:0 - 21 Кравченко (пен), 3:0 - 56 Нечипоренко, 4:0 - 76 Голубка
ФК Чернігів – АФСК Київ 0:0
Нереалізований пенальті: Борщ 90
Енергія – Перемога 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 85 Кіча
Діназ – Карпати Львів 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 38 Чепурненко (пен)
Нікополь – Таврія 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 33 Горілий, 1:1 - 44 Чмеленко, 2:1 - 55 Матвєєв