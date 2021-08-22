Гравці Вереса отримали рекордні преміальні за перемогу в УПЛ

Гравці Вереса отримали рекордні преміальні за першу перемогу в УПЛ.

Про це розповів президент рівненського клубу Іван Надєїн.

Команда в матчі 5-го туру обіграла Минай.

"Це дуже важлива для нас перемога. Тому вітаю команду. Готуємося до гри з "Десною". Нарешті ми знову зробили спільне переможне фото. Команда задоволена і отримали преміальні. В Першій лізі ми звикли до перемог і кожна нічия сприймалася як невдача. Зараз ситуація інша. Кожна перемога для нас - це свято. Думаю, для гравців це теж справжнє свято. Вони сьогодні отримали рекордні для нас преміальні. Таких преміальних дотепер команда ще не отримувала.

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Футболісти знають, що нам потрібно перемагати і таким чином ми намагаємося мотивувати команду. Ми розуміємо, що без мотивації - не буде ніякого результату", - сказал Надеїн.