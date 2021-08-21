Колишньому футболісту Шахтаря В'ячеславу Шевчук пропонували посаду асистента головного тренера в команді італійської Серії C.

Про це заявив сам Шевчук.

"У мене дуже велике бажання працювати. Була пропозиція з Маріуполя, але я відмовився. Мені дуже незручно було б перевести сім'ю, дочка вчиться в Києві. Під час роботи в Олімпіку ми обіграли казахів, і прямо після гри їх спортдир запропонував хороший контракт. Їх тренував молодший Газзаєв.

Я був недавно в Неаполі, спілкувалися з одним з фахівців, який пропонував мені піти асистентом в клуб Серії C. Там дуже складно отримати роботу. Якби головним - ок, але, знову ж таки, сім'я тут. Це був би чудовий досвід", - розповів Шевчук.