Почеттіно про Мбаппе: Він залишається і проведе в ПСЖ цей сезон

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе залишиться у французькому клубі ще на сезон.

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Про це заявив головний тренер парижан Маурісіо Почеттіно.

"Він старанно працює і сповнений мотивації. У моєму розумінні він залишається і проведе з нами цей сезон. Найголовніше, що Кіліан зберігає спокій і знає, що повинен робити. Він спокійно готується до завтрашнього матчу. Він наш гравець, ми хочемо, щоб він залишився, і бачимо, що він сконцентрований на грі з Брестом", - сказав Почеттіно.