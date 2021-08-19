Француз має намір перейти в Реал

Джерело - Marca.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має намір перейти до мадридського Реалу.

Про це повідомляє Marca.

Він відхилив усі пропозиції парижан продовжити контракт і дав зрозуміти керівництву клубу про своє бажання змінити команду.

Мадрид не робив ніяких запитів у ПСЖ, а обговорювати угоду будуть безпосередньо Флорентіно Перес та Тамім бін Хамад Аль Тані, емір катару і власник французької команди.

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Саме Аль Тані буде приймати остаточне рішення щодо майбутнього Мбаппе, і в разі його схвалення продажу нападника, Реал зможе почати переговори.