Прикарпаття знищило Фенікс. Результати матчів кваліфікації Кубку України

Аматори вибули зі змагань

Джерело - Чемпіон.

Відбулися три матчі другого попереднього етапу Кубку України сезону-2021/2022.

Запорізький Металург на виїзді з мінімальним рахунком переграв Суми. Таврія завдала поразки черкаському Дніпру. Прикарпаття на класі святкувала вольову перемогу над аматорським Феніксом.

Кубок України

Другий попередній етап

18 серпня

Суми - Металург 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 28 Сидоров

Таврія - Дніпро 3:2 (3:2)

Голи: 1:0 - 16 Барладим, 1:1 - 18 , 1:2 - 22 , 2:2 - 27 , 3:2 - 38 Кривич

Фенікс - Прикарпаття 2:6 (1:3)

Голи: 0:1 - 3 Барчук, 0:2 - 6 Семотюк (пен), 0:3 - 24 Волошинович, 1:3 - 26 Деревльов, 2:3 - 72 Бабатунде, 2:4 - 75 Писько, 2:5 - 78 Воробчак, 2:6 - 90 Писько

Нагадаємо, Скорук переграв Вікторію у Кубку України.