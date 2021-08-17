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Русол: У Довбика немає бажання зараз поміняти клуб

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Русол: У Довбика немає бажання зараз поміняти клуб
#Русол, #Довбик

Джерело - Tribuna.com.

Нападник збірної України Артем Довбик мріє перейти в хороший європейський клуб.

Про це заявив виконавчий директор клубу Дніпро-1 Андрій Русол.

"Чи були пропозиції по Артему Довбику цього літа? Так, пропозиції були, але, спілкуючись з Артемом і до, і після Євро, ми прийняли рішення, що не поспішатимемо.

У нього самого немає бажання тут і зараз терміново поміняти клуб. Він набрав хорошу форму і отримує задоволення від футболу - це видно навіть в тренувальному процесі. І він каже, що хоче побути в цьому стані довше, щоб зробити наступний крок.

Він мріє перейти в хороший європейський клуб. Але ніякої гарячки немає, тому він допомагає нам виконати завдання на сезон. Якщо до кінця трансферного вікна отримаємо пропозицію, яке влаштує і клуб, і Артема, ми її розглянемо. Але на цей час таких передумов немає.

Знаєте, в нашому чемпіонаті дуже складно формуються ціни на футболістів. Продавати треба не по Трансфермаркту, а після вивчення всіх серйозних факторів - починаючи від того, який саме клуб зробить пропозицію і закінчуючи умовами для самого футболіста. Зараз по Довбику сказати точну суму складно", - зазначив Русол.

Нагадаємо, Десна у більшості перемогла Дніпро-1 у 4 турі УПЛ.

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