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На Тернопільщині під час матчу помер 29-річний футболіст

Сьогодні 17:54 439 0
Біда трапилася під час матчу аматорських команд
На Тернопільщині під час матчу помер 29-річний футболіст
#Ланівці

Джерело - ZAXID.NET.

У місті Ланівці Тернопільської області 15 серпня під час аматорського футбольного матчу на чемпіонат району помер 29-річний захисник Андрій Герасимчук.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

У перерві між таймами йому стало погано, і він втратив свідомість.

Гра проходила між клубами Обрій-Ланівці і Красна Лука. Загиблий був гравцем першої команди.

Андрій відчув себе недобре, його вирішили замінити, а на місце викликали швидку допомогу. Однак чоловік втратив свідомість до приїзду медиків. Ті довго проводили реанімаційні заходи, але врятувати футболіста не змогли.

Бригада швидкої прибула вже через п'ять хвилин, адже знаходиться недалеко від стадіону. Медики відзначили, що не можуть перевезти чоловіка в лікарню, поки він не буде подавати ознак життя.

Раніше, помер дворазовий олімпійський чемпіон.

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