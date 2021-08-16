 Помер дворазовий олімпійський чемпіон | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Помер дворазовий олімпійський чемпіон

Сьогодні 16:14 1113 0
Про час і місце прощання з Голубничим буде повідомлено згодом
Помер дворазовий олімпійський чемпіон
#Голубничий

Джерело - Чемпіон.

16 серпня у віці 85 років пішов з життя дворазовий олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби, дворазовий призер Олімпійських ігор, член Зали слави Всесвітньої легкої атлетики, один з найвидатніших скороходів світу за всю історію Володимир Голубничий.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Перший світовий рекорд зі спортивної ходьби на 20 км Володимир Голубничий встановив, коли йому було 19 років. За кар’єру він брав участь у п’яти Олімпійських іграх, на чотирьох з яких вигравав медалі: в Римі-1960 і Мехіко-1968 золото, в Мюнхені-1972 - срібло, а в Токіо-1964 - бронзу. У 1974 році став чемпіоном Європи, у 1966 році був срібним призером континентальної першості, а чотирма роками раніше - бронзовим.

Про час і місце прощання з Володимиром Степановичем буде повідомлено згодом.

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