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Експерт пояснив відсутність Кейна у заявці Тоттенгема на матч проти Манчестер Сіті

Сьогодні 15:11 426 0
Гарі Невілл прокоментував трансфер Гаррі Кейна
Експерт пояснив відсутність Кейна у заявці Тоттенгема на матч проти Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Кейн

Джерело - football24.ua.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн близький до зміни клубу.

Про це розповів ексгравець Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.

"Думаю, що з Кейном вже все ясно. Він був би на стадіоні. Дивлюся на ситуацію так, що він вже фактично пішов. Інші гравці збірної Англії брали участь в цій зустрічі.

Думаю, що він міг взяти участь в матчі, був би на лаві запасних або в заявці. Але його навіть не було на стадіоні. У нас під час трансляції використовується багато камер. Упевнений, що його шукали на стадіоні, але не знайшли, це несподіванка", – відзначив Невілл.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Тоттенгему у 1 турі АПЛ.

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