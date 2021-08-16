Експерт пояснив відсутність Кейна у заявці Тоттенгема на матч проти Манчестер Сіті

Джерело - football24.ua.
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн близький до зміни клубу.
Про це розповів ексгравець Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.
"Думаю, що з Кейном вже все ясно. Він був би на стадіоні. Дивлюся на ситуацію так, що він вже фактично пішов. Інші гравці збірної Англії брали участь в цій зустрічі.
Думаю, що він міг взяти участь в матчі, був би на лаві запасних або в заявці. Але його навіть не було на стадіоні. У нас під час трансляції використовується багато камер. Упевнений, що його шукали на стадіоні, але не знайшли, це несподіванка", – відзначив Невілл.
Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Тоттенгему у 1 турі АПЛ.