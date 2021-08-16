Срна: Монако вдвічі дорожчий за Шахтар

Даріо Срна прокоментував протистояння з Монако

Джерело - Великий футбол.

У Шахтаря та Монако рівні шанси у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

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"Я не говорив з Ковачем після жеребкування. Не хочу його чіпати, хоча добре знаю його. Зараз у нього повна концентрація на Шахтарі. Я з ним грав, і проти нього грав, потім він мене тренував. Був хороший футболіст, а тепер тренер. Всюди дає результат.

Що можу сказати про Монако... Ця команда удвічі дорожча за Шахтар, але для мене це багато не означає. Ця команда на рівних боролась з ПСЖ, Ліллем. Поважаємо їх, але шанси 50 на 50", – заявив Срна.