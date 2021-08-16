Де Дзербі назвав заявку Шахтаря на матч проти Монако

Педріньйо і Вітао у заявці Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Шахтар вилетів на виїзний матч проти Монако у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Актуально: Монако - Шахтар: Де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

У заявці "гірників" 25 футболістів.

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньйо, Євген Коноплянка;

Нападники: Дентіньйо, Лассіна Траоре, Данило Сікан.