Суркіс заінтригував трансферами Динамо

Динамо ще може підписати нових гравців у літнє трансферне вікно.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Можливо, наша трансферна кампанія ще не закінчилася. Давайте будемо оцінювати її після 3-4 місяців, тому що новачки ще не готові. Шкуріну ще треба набирати. Сподіваюся, що в наступній грі ми побачимо його на полі. Тому ж Кулачу треба звикнути до гри Динамо.

Одна з наших втрат – це Вербич, якого чекаємо з нетерпінням. Тому що коли він у хорошому стані, то у нас зовсім інша атака. Буяльський не міг грати з Інтером через мікропошкодження. Миколенко не полетів в Мілан. Є проблеми. Потрібно підвести команду до однакового функціонального стану. Спаринг з Інтером тільки на користь. Підписання до кінця вікна? Можливо, хтось піде, можливо, когось підпишемо. Всяке може бути", – сказав Суркіс.