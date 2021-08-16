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Суркіс заінтригував трансферами Динамо

Сьогодні 08:27 1298 0
Ігор Суркіс прокоментував трансфери Динамо
Суркіс заінтригував трансферами Динамо
#Суркіс, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо ще може підписати нових гравців у літнє трансферне вікно.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Можливо, наша трансферна кампанія ще не закінчилася. Давайте будемо оцінювати її після 3-4 місяців, тому що новачки ще не готові. Шкуріну ще треба набирати. Сподіваюся, що в наступній грі ми побачимо його на полі. Тому ж Кулачу треба звикнути до гри Динамо.

Одна з наших втрат – це Вербич, якого чекаємо з нетерпінням. Тому що коли він у хорошому стані, то у нас зовсім інша атака. Буяльський не міг грати з Інтером через мікропошкодження. Миколенко не полетів в Мілан. Є проблеми. Потрібно підвести команду до однакового функціонального стану. Спаринг з Інтером тільки на користь. Підписання до кінця вікна? Можливо, хтось піде, можливо, когось підпишемо. Всяке може бути", – сказав Суркіс.

Раніше повідомлялося, що Сампдорія орендує Супрягу у Динамо.

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