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Сампдорія орендує Супрягу у Динамо - журналіст

Сьогодні 16:54 390 0
Владислав Супряга змінить клуб
Сампдорія орендує Супрягу у Динамо - журналіст
#Супряга, #Динамо

Джерело - isport.ua.

Нападник Динамо Владислав Супряга продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Найближчим часом 21-річний форвард стане гравцем Сампдорії. Сторони підпишуть орендну угоду, яке буде розраховане на один рік.

Оренда обійдеться італійцям в 1,5 мільйона євро. Відзначається, що в контракті буде прописана опція викупу контракту за 8 млн євро.

Нагадаємо, минулого сезону Супряга провів 31 поєдинок у складі киян, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.

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