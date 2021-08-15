Владислав Супряга змінить клуб

Нападник Динамо Владислав Супряга продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Найближчим часом 21-річний форвард стане гравцем Сампдорії. Сторони підпишуть орендну угоду, яке буде розраховане на один рік.

Оренда обійдеться італійцям в 1,5 мільйона євро. Відзначається, що в контракті буде прописана опція викупу контракту за 8 млн євро.

Нагадаємо, минулого сезону Супряга провів 31 поєдинок у складі киян, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.