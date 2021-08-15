 Нант обіграв Мец, результативна нічия Реймса та Монпельє. Результати 2 туру Ліги 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Нант обіграв Мец, результативна нічия Реймса та Монпельє. Результати 2 туру Ліги 1

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Результати 2 туру Ліги 1
Нант обіграв Мец, результативна нічия Реймса та Монпельє. Результати 2 туру Ліги 1
#Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 2 туру Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

02 тур, 15 серпня

Брест - Ренн 1:1  (0:0)

Голи: 0:1 - 84 Гірассі, 1:1 - 90+1 Ле Дуарон

Клермон - Труа 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Байо, 2:0 - 65 Байо

Нант - Мец 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Муані, 2:0 - 49 Бла

Реймс - Монпельє 3:3 (2:3)

Голи: 0:1 - 5 Козза, 1:1 - 7 Кассама, 2:1 - 26 Кассама, 2:2 - 38 Делор, 2:3 - 43 Лаборд, 3:3 - 83 Кеббал

Ланс - Сент-Етьєн 2:2

Голи: 0:1 - 1 Хазрі, 1:1 - 36 Ганаго, 1:2 - 52 Боунга, 2:2 - 77 Фофана

Раніше, ПСЖ без Мессі переміг Страсбур.

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