Нант обіграв Мец, результативна нічия Реймса та Монпельє. Результати 2 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 2 туру Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
02 тур, 15 серпня
Брест - Ренн 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 84 Гірассі, 1:1 - 90+1 Ле Дуарон
Клермон - Труа 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Байо, 2:0 - 65 Байо
Нант - Мец 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Муані, 2:0 - 49 Бла
Реймс - Монпельє 3:3 (2:3)
Голи: 0:1 - 5 Козза, 1:1 - 7 Кассама, 2:1 - 26 Кассама, 2:2 - 38 Делор, 2:3 - 43 Лаборд, 3:3 - 83 Кеббал
Ланс - Сент-Етьєн 2:2
Голи: 0:1 - 1 Хазрі, 1:1 - 36 Ганаго, 1:2 - 52 Боунга, 2:2 - 77 Фофана
Раніше, ПСЖ без Мессі переміг Страсбур.