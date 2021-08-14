Порденоне – Спеція 1:3. Відеоогляд дебютного матчу Коваленка в новому клубі

Джерело - Чемпiон.

Футболіст збірної України Віктор Коваленко дебютував за Спецію у Кубку Італії. Українець став гравцем Спеції, перейшовши з Аталанти.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі своєї команди. Віктор провів на полі 86 хвилин.

Цей матч став дебютним для 25-річного українця в новому клубі після переходу з Аталанти.

Спеція перемогла Порденоне в 1/32 Кубка Італії з рахунком 3:1. Коваленко не відзначився результативними діями.

Кубок Італії

1/32 фіналу, 13 серпня

Порденоне – Спеція 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 39 Ерліч, 0:2 - 45+3 Ніколау, 1:2 - 51 Фолоруншо, 1:3 - 83 Коллі (пен)