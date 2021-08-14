УЄФА назвав претендентів на звання найкращих гравців Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпiон.

УЄФА назвав імена номінантів на нагороди найкращих гравців минулого сезону Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

За підсумками сезону 2020-2021 будуть визначені найкращий воротар, захисник, півзахисник і нападник Ліги чемпіонів.

Претенденти на нагороди:

Воротар: Тібо Куртуа (Реал, Іспанія), Едуар Менді (Челсі, Англія), Едерсон (Манчестер Сіті, Англія)

Захисник: Сезар Аспілікуета (Челсі, Англія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Англія), Антоніо Рюдігер (Челсі, Англія)

Півзахисник: Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Англія), Жоржинью (Челсі, Англія), Н'Голо Канте (Челсі, Англія)

Нападник: Роберт Левандовський (Баварія, Німеччина), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція), Ерлінг Холанд (Боруссія Дортмунд, Німеччина)