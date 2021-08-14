Левандовський встановив унікальне досягнення в Бундеслізі

Джерело - Чемпiон.

Нападник Баварії Роберт Левандовский відзначився забитим голом у матчі першого туру Бундесліги проти менхенгладбаської Боруссії. Польський форвард встановив унікальне досягнення чемпіонату Німеччини.

Про це повідомляє OptaFranz.

Він забив у стартовому турі німецької першості сьомий сезон поспіль, що є рекордом турніру.

Нагадаємо, 32-річний форвард грає за Баварію з 2014 року. Минулого сезону Левандовський провів за команду 40 матчів у всіх турнірах, забивши 48 голів і віддавши дев'ять асистів.