Левандовський встановив унікальне досягнення в Бундеслізі

Джерело - Чемпiон.
Нападник Баварії Роберт Левандовский відзначився забитим голом у матчі першого туру Бундесліги проти менхенгладбаської Боруссії. Польський форвард встановив унікальне досягнення чемпіонату Німеччини.
Про це повідомляє OptaFranz.
Він забив у стартовому турі німецької першості сьомий сезон поспіль, що є рекордом турніру.
Нагадаємо, 32-річний форвард грає за Баварію з 2014 року. Минулого сезону Левандовський провів за команду 40 матчів у всіх турнірах, забивши 48 голів і віддавши дев'ять асистів.