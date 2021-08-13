Атлетіко продовжив контракт з Хіменесом

Уругваєць підписав нову чотирирічну угоду

Атлетіко і захисник Хосе Марія Хіменес домовилися про продовження угоди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий контракт 26-річного уругвайця з матрацників розрахований до 30 червня 2025 року.

Хіменес приєднався до Атлетіко у 2013 році і з того часу провів 216 матчів за мадридський клуб. Разом з матрацників він двічі вигравав чемпіонат Іспанії, а також став переможцем Ліги Європи, Суперкубка УЄФА і Суперкубка Іспанії.

У минулому сезоні Хіменес зіграв у 26 матчах за Атлетіко і забив один гол.

Раніше, Атлетіко продовжив контракт із захисником Стефаном Савичем.