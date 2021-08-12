Атлетіко продовжив контракт з Савичем

Клуб оголосив про продовження співпраці з гравцем

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Чорногорії Стефан Савич продовжить виступати за Атлетіко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Савич підписав контракт з Атлетіко ще на три роки - до літа 2024 року. Про фінансові деталі нової угоди ніякої офіційної інформації немає.

Стефан Савич перебрався в Мадрид в 2015 році, перейшовши в команду Дієго Сімеоне з італійської Фіорентини.

У минулому сезоні Савич зіграв за Атлетіко в 42 матчах у всіх турнірах, відзначившись одним забитим голом.

Раніше, Мессі міг перейти в Атлетіко.