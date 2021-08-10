 УАФ звузила коло кандидатів на пост головного тренера збірної України | Футбол | Champion.com.ua
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УАФ звузила коло кандидатів на пост головного тренера збірної України

Сьогодні 16:55 1977 2
УАФ не розглядає варіант із запрошення закордонного фахівця на посаду головного тренера збірної України.
УАФ звузила коло кандидатів на пост головного тренера збірної України
Фото - УАФ
#УАФ

Джерело - SportArena.

Новий головний тренер збірної України обов'язково буде українцем.

Про це розповів віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

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"Можу сказати, що пріоритетом є Сергій Ребров, однак виникли юридичні нюанси з його клубом. Ми в очікуванні вирішення його ситуації, але будемо розглядати й інші варіанти.

Решта варіантів будуть розглядатися в наступні дні. Це точно український фахівець. Ми вважаємо, в країні дуже багато гідних людей, які могли б очолити збірну", – заявив Протасов.

Раніше повідомлялося, що Ребров повернеться в ОАЕ.

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