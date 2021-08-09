Виконком УАФ визначив долю головного тренера збірної України

УАФ зробила офіційну заяву щодо призначення нового тренера збірної України

Відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу, де було розглянуто питання про тренерський штаб національної збірної.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Члени виконкому обговорили підсумки п’ятирічної роботи тренерського штабу Андрія Шевченка, а також можливі кандидатури на посаду головного тренера національної команди.

За підсумками обговорення члени Виконкому УАФ доручили адміністрації УАФ та Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини з потенційними кандидатами на посаду головного тренера національної збірної команди України та у строк до 12 серпня 2021 року проінформувати Виконком УАФ про їхні підсумки.

Раніше повідомлялося, що Ребров повернеться в ОАЕ.