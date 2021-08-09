Виконком УАФ визначив долю головного тренера збірної України

Джерело - uaf.ua.
Відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу, де було розглянуто питання про тренерський штаб національної збірної.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Члени виконкому обговорили підсумки п’ятирічної роботи тренерського штабу Андрія Шевченка, а також можливі кандидатури на посаду головного тренера національної команди.
За підсумками обговорення члени Виконкому УАФ доручили адміністрації УАФ та Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини з потенційними кандидатами на посаду головного тренера національної збірної команди України та у строк до 12 серпня 2021 року проінформувати Виконком УАФ про їхні підсумки.
Раніше повідомлялося, що Ребров повернеться в ОАЕ.