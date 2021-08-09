Джерело - Чемпіон.
Зоря продемонструвала гарний футбол у матчі 3 туру УПЛ проти Динамо.
Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.
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"Багато емоцій після матчу. Зараз ми краще зіграли з Динамо, ніж у фіналі Кубка. Я впевнений в цьому. У команді багато нових гравців, потрібен час. Ми краще виглядали, ніж раніше з Динамо. Був шанс повернутися, якби ми забили пенальті. Було намагання, за що я вдячний. Намагалися відігратися, діяли в атаку.
Мені здається, Динамо було важко", - відзначив Скрипник.