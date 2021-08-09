Павелко надіється на повернення Шевченка у збірну України

У майбутньому Андрій Шевченко може повернутися у збірну України.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Я бажаю, щоб штаб Андрія Шевченка був успішний в клубному футболі. Я сподіваюся, що через якийсь час ми Андрія разом з іншими членами тренерського штабу побачимо в нашій збірній з новими ідеями. Побажаємо їм удачі і побажаємо нашій збірній удачі у відборі до чемпіонату світу в Катарі", - підсумував Павелко.