 Павелко надіється на повернення Шевченка у збірну України | Футбол | Champion.com.ua
Павелко розповів про преміальні для збірної України
Вчора 08:08 4249
УПЛ. Десна вирвала перемогу в Інгульця у 3 турі
Вчора 21:22 500
Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним
Вчора 20:26 247
Беленюк відреагував на цькування Магучіх через фото з росіянкою
Вчора 17:17 11826 6
Динамо встановило унікальний рекорд в УПЛ
Вчора 16:43 2737
Визначився стадіон, де збірна України зіграє завершальний матч відбору на ЧС-2022
Вчора 16:28 2033
Особливості українського футболу: аналіз агентського ринку
Вчора 15:22 2217
Верняєв: Ми подали апеляційну скаргу в CAS
Вчора 13:39 2054 1
Горуна: Жодним чином не хотів применшити жертву наших героїв
Вчора 12:54 1596 3
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася до ТОП-5
Вчора 11:35 130708
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Чому вони продовжуть дружбу з агресором? Укранцям навмисно хотіли зіпсувати допінг-проби перед Олімпіадою в Сочі
Чому вони продовжуть дружбу з агресором? Укранцям навмисно хотіли зіпсувати допінг-проби перед Олімпіадою в Сочі Valeriy Ruchka
Вчора 22:30 396
Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним
Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним Андрій Дунець
Вчора 20:26 246
Форвард Динамо не потис руки тренерам і бушував після заміни
Форвард Динамо не потис руки тренерам і бушував після заміни Valeriy Ruchka
Вчора 18:19 3333 1
Українська спортсменка опублікувала кумедне відео з Олімпійських ігор
Українська спортсменка опублікувала кумедне відео з Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
Вчора 16:35 871
Білоруська спортсменка виставила на продаж свою медаль
Білоруська спортсменка виставила на продаж свою медаль Valeriy Ruchka
Вчора 14:51 3380
Краса з Першої ліги. Голкіпер Металіста пропустив гол з фантастичною територією
Краса з Першої ліги. Голкіпер Металіста пропустив гол з фантастичною територією Valeriy Ruchka
08.08.2021 16:38 5987
Відео дня. Мессі розплакався на прощальній пресконференції
Відео дня. Мессі розплакався на прощальній пресконференції Valeriy Ruchka
08.08.2021 15:21 2919
Україна заплатить олімпійцям 50 мільйонів гривень
Україна заплатить олімпійцям 50 мільйонів гривень Valeriy Ruchka
08.08.2021 13:49 2462 3
Спорт поза людяністю. Магучіх обійнялася з довіреною особою Путіна
Спорт поза людяністю. Магучіх обійнялася з довіреною особою Путіна Valeriy Ruchka
08.08.2021 11:59 3106 7
Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на Олімпіадах
Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на Олімпіадах Valeriy Ruchka
08.08.2021 10:26 7399 9
37 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні
37 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні Valeriy Ruchka
08.08.2021 08:42 14135
В Реалі оцінили сейв Луніна на тренуванні
В Реалі оцінили сейв Луніна на тренуванні Valeriy Ruchka
07.08.2021 22:45 1250
Російська пропагандистка і коханка Мілевського влаштували істерику, через суддівство на Олімпіаді
Російська пропагандистка і коханка Мілевського влаштували істерику, через суддівство на Олімпіаді Valeriy Ruchka
07.08.2021 22:03 163238 5
Я відчувала твою допомогу з небес. Українка написала чуттєве звернення після Олімпійських ігор
Я відчувала твою допомогу з небес. Українка написала чуттєве звернення після Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
07.08.2021 16:40 1857
Футболістка Шахтаря забила шедевральний гол у стилі Ібрагімовича
Футболістка Шахтаря забила шедевральний гол у стилі Ібрагімовича Valeriy Ruchka
07.08.2021 16:18 1307
Прямі трансляції
Навколо спорту

Павелко надіється на повернення Шевченка у збірну України

Вчора 22:55 623 0
Андрій Павелко прокоментував майбутнє Андрія Шевченка
Павелко надіється на повернення Шевченка у збірну України
Фото - УАФ
#Шевченко

Джерело - footballua.tv.

У майбутньому Андрій Шевченко може повернутися у збірну України.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Я бажаю, щоб штаб Андрія Шевченка був успішний в клубному футболі. Я сподіваюся, що через якийсь час ми Андрія разом з іншими членами тренерського штабу побачимо в нашій збірній з новими ідеями. Побажаємо їм удачі і побажаємо нашій збірній удачі у відборі до чемпіонату світу в Катарі", - підсумував Павелко.

Раніше, Павелко спростував відхід Шевченка зі збірної України через фінансові розбіжності.

Коментарі ()