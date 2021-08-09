Брюгге та Андерлехт цікавляться нападником Зорі

Аллах'яр може змінити клуб

Два клуби бельгійської ліги Брюгге та Андерлехт проявляють зацікавленість до форварда Зорі Аллах'яра Сайядманеша, котрий виступає за луганців на правах оренди з Фенербахче.

Про це повідомляє турецький журналіст Ягіз Сабунчуоглу.

До кінця нинішнього року за Зорею зберігається першочергова опція на викуп контракту Аллах'яра за 3,5 мільйони євро.

Втім, вже зараз Брюгге та Андерлехт оцінюють можливість запропонувати за іранського форварда більше грошей, що дозволить Зорі не тільки виплатити належну суму Фенербахче, але й заробити на продажу футболіста за кордон.

У нинішньому розіграші УПЛ 20-річний Аллах'яр провів за Зорю 3 поєдинки, в яких гольовими діями не відзначився.

Нагадаємо, у третьому турі УПЛ Динамо переграло луганську Зорю (2:1).