За киян відзначилися Олександр Сирота та Віталій Буяльський

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо здобуло мінімальну перемогу над луганською Зорею в рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. За киян відзначилися Олександр Сирота та Віталій Буяльський.

Наприкінці поєдинку Фрімпонг відіграв один гол

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

3 тур, 8 серпня

Зоря - Динамо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Сирота, 0:2 - 80 Буяльський, 1:2 - 90+4 Фрімпонг

Зоря: Шевченко, Фаворов(Руфаті 87), Вернидуб, Імереков, Хомченовський, Назарина, Кочергін, Крістіан(Кабаєв 58), Громов(Фрімпонг 87), Шахаб(Гладкий 72), Аллахяр(Цвек 72)

Запасні: Мацапура, Руфаті, Снурніцин, Жуніор, Цвецк, Кабаєв, Луньов, Фрімпонг, Гладкий

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Родрігес(Де Пена 69), Циганков(Караваєв 69), Миколенко, Гармаш(Кулач 78), Забарний, Буяльський(Лєднєв 85), Сиорта, Кендзьора(Тимчик 69)

Запасні: Бойко, Шепелєв, Де Пена, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Сідклей, Тимчик, Кулач

Жовті картки: Гармаш 55, Назарина 57, Шапаренко 64, Вернидуб 64, Імереков 70, Буяльський 81, Бущан 89

Незабиті пенальті: Де Пена 71, Фаворов 76

Нагадаємо, Шахтар сенсаційно поступився Олександрії.