Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграє з луганською Зорею в третьому турі Української Прем'єр-ліги
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Зоря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Хомченовський, Назарина, Кочергін, Крістіан, Громов, Шахаб, Аллахяр
Запасні: Мацапура, Руфаті, Снурніцин, Жуніор, Цвецк, Кабаєв, Луньов, Фрімпонг, Гладкий
Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Родрігес, Циганков, Миколенко, Гармаш, Забарний, Буяльський, Сиорта, Кендзьора
Запасні: Бойко, Шепелєв, Де Пена, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Сідклей, Тимчик, Кулач
Поєдинок розпочнеться о 19:30