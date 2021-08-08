 УПЛ. Заря - Динамо: смотреть онлайн матч 8.08.2021 - Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Зоря - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 06:43 304 0
УПЛ. Зоря - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє з луганською Зорею в третьому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 8 серпня, о 19:30 на стадіоні Славутич Арена в Запоріжжі.

Пряма трансляція гри на телеканалі Уніан. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після лругого туру команди розмістилися поруч у турнірній таблиці, маючи в активі по 3 очки - 8 і 7 місця відповідно. Зоря в першому турі несподівано програла Олександрії (0:1), а в другому - розгромила Інгулець (1:5). Динамо зіграла лише одну гру - у другому турі підопічні Луческу вдома розгромили Верес (4:0).

Напередодні донецький Шахтар немподівано поступився на власному полі Олександрії (1:2).

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