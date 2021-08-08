УПЛ. Зоря - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє з луганською Зорею в третьому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 8 серпня, о 19:30 на стадіоні Славутич Арена в Запоріжжі.

Пряма трансляція гри на телеканалі Уніан. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після лругого туру команди розмістилися поруч у турнірній таблиці, маючи в активі по 3 очки - 8 і 7 місця відповідно. Зоря в першому турі несподівано програла Олександрії (0:1), а в другому - розгромила Інгулець (1:5). Динамо зіграла лише одну гру - у другому турі підопічні Луческу вдома розгромили Верес (4:0).

Напередодні донецький Шахтар немподівано поступився на власному полі Олександрії (1:2).