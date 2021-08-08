Тренер Олександрії: У Шахтаря пристойні футболісти, на яких витратили гроші

Гравці Олександрії у матчі 3-го туру УПЛ з Шахтарем (2:1) виконали установку, яку давали тренери.

Про це заявив наставник олександрійської команди Юрій Гура.

"Вийшла видовищна гра. Хочу подякувати хлопцям, вони виконали установку, яку ми давали: компактність в обороні, не сідати низько, не втрачати просто так м'яч, а виходити через пас і починати контргру.

Завдання, які перед нами поставило керівництво, будемо виконувати.

Як змінився Шахтар у порівнянні з минулим сезоном? Змінився пристойно. Я пам'ятаю останню гру, коли вони приїжджали до Олександрії і Олександрія перемогла 2:0. Це була зовсім інша команда. Але Шахтар є Шахтар. Зараз видно: досить-таки пристойні футболісти, на яких витратили гроші, і вони посилили склад", - зазначив Гура.