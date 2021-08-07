УПЛ. Шахтар сенсаційно поступився Олександрії в 3 турі

Поєдинок завершився з рахунком 1:2

Джерело - Чемпіон.

Олександрія здобула мінімальну перемогу над донецьким Шахтарем у 3 турі української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Третьяков зумів уже на 6-й хвилині відкрити рахунок у матчі. Корнієнко досить швидко відновив паритет, проте Ковалець на 21 хвилині забив переможний гол.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

3 тур, 7 серпня

Шахтар - Олександрія 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 6 Третьяков, 1:1 - 15 Корнієнко, 1:2 - 21 Ковалець

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Степаненко, Майкон, Дентіньо(Траоре 46), Марлос(Педріньо 62), Мудрик(Судаков 46), Патрік(Тете 66), Матвієнко, Корнієнко(Антоніо 77)

Запасні: Пятов, Кривцов, Марлон, Антоніо, Тете, Траоре, Судаков, Конопля, Педріньо

Олександрія: Білик, Бабогло, Ковалець, Спінеллі(Новіков 61), Третьяков, Мірошніченко, Одарюк(Стецьков 68), Демченко, Цуріков, Копина(Рибалка 75), Дубра

Запасні: Горох, Мельник, Стецьков, Калюжний, Дришлюк, Кожушко, Рибалка, Новіков, Устименко

Жовті картки: Антоніо 80, Рибалка 90+5

Нагадаємо, Рух мінімально переграв Верес.