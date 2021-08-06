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Барселона понесе рекордні збитки за підсумками сезону

Сьогодні 16:42 400 0
Раніше у Барселоні пояснили втрату Мессі
Барселона понесе рекордні збитки за підсумками сезону
#Барселона

Джерело - Diario Sport.

Барселона понесе рекордні збитки через наслідки від пандемії коронавіруса.

Про це заявив президент клубу Жоан Лапорта.

"Ми очікували, що збиток складе близько 200 млн євро, але насправді ми йдемо до рекордних збитків у розмірі 487 мільйонів євро. Нам потрібно буде ще старанніше і краще працювати зі спонсорами", - заявив функціонер.

  Актуально: У Барселоні пояснили втрату Мессі

"Якщо це можливо, потрібно залучити в клуб нових спонсорів, пояснити, що таке Барса і що вона собою являє, що у нас неймовірно талановиті гравці", - сказав Лапорта

Раніше стало відомо, чому Барселона не змогла підписати Мессі.

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