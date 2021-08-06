Барселона понесе рекордні збитки через наслідки від пандемії коронавіруса.

Про це заявив президент клубу Жоан Лапорта.

"Ми очікували, що збиток складе близько 200 млн євро, але насправді ми йдемо до рекордних збитків у розмірі 487 мільйонів євро. Нам потрібно буде ще старанніше і краще працювати зі спонсорами", - заявив функціонер.