У Барселоні пояснили втрату Мессі

Барселона не змогла підписати контракт з нападником Ліонелем Мессі через фінансові обмеження.

Про це розповів президент іспанського клубу Жуан Лапорта.

"Мессі хотів залишитися. Я дякую всім, хто місяцями вів переговори. Це потрібно було зробити за певний час, адже у Мессі були інші пропозиції, плюс фінансовий фейр-плей, але процес в один момент потрібно було зупинити.

Мессі заслуговує всього. Мені сумно, але ми зробили все можливе для Барселони. Я не буду давати помилкових надій. Якщо фінансовий фейр-плей не зміниться, то йому доведеться шукати новий клуб.

Спочатку ми домовилися підписати дворічний контракт, який виплатимо за п'ять років, але так не вийшло. Потім ми домовилися про контракт на п'ять років. Мессі зробив все можливе для нас", - відзначив Лапорта.