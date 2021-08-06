Стало відомо, чому Барселона не змогла підписати Мессі

Багаторічний лідер Барселони Ліонель Мессі залишив клуб.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

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Попри те, що угода з гравцем була узгоджена, домовитися з Ла-Лігою у клубу не вийшло.

В офіційній заяві синьо-гранатових є загадкові слова про економічні і структурні перешкоди.

"Не дивлячись на те, що клуб і Лео Мессі досягли угоди і мали намір сьогодні підписати новий контракт, через економічні та структурні перешкоди, пов'язані з нормами Ла Ліги, офіційно оформити документ неможливо".

Сума витрат безпосередньо залежить від того, скільки клуб заробляє. Каталонцям не вдалося виконати правила щодо сальдо між прибутком і витратами. Тому новий величезний контракт для клубу Ла ліга вирішила не реєструвати.

Відзначимо, що Мессі, щоб залишитися у Барселоні, був готовий погодитися на істотне зниження зарплати у 2 рази.