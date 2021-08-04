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Гол Харатіна приніс Фернецварошу перемогу над Славією у Лізі чемпіонів

Сьогодні 22:56 186 0
Український хавбек Славії Тараса Качараба відзначився автоголом
Гол Харатіна приніс Фернецварошу перемогу над Славією у Лізі чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Ференцварош, #Славія, #Динамо Загреб, #Легія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 серпня, відбулися матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Ференцварош завдяки голу Ігоря Харатіна з пенальті переграв Славію. Український хавбек празького клубу Тараса Качараба відзначився автоголом.

Динамо Загреб розписав мирову з Легією.

Ліга чемпіонів
Кваліфікація, 3-раунд
3 серпня

Ференцварош - Славія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 автогол Качараба, 2:0 - 50 Харатін(П)

Динамо Загреб - Легія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 60 Петкович, 1:1 - 82 Мучі

Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу над Генком.

Також, Бенфіка Яремчука перемогла Спартак.

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