Гол Харатіна приніс Фернецварошу перемогу над Славією у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 серпня, відбулися матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Ференцварош завдяки голу Ігоря Харатіна з пенальті переграв Славію. Український хавбек празького клубу Тараса Качараба відзначився автоголом.
Динамо Загреб розписав мирову з Легією.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація, 3-раунд
3 серпня
Ференцварош - Славія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 автогол Качараба, 2:0 - 50 Харатін(П)
Динамо Загреб - Легія 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 60 Петкович, 1:1 - 82 Мучі
Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу над Генком.