Тете може змінити клуб

21-річний півзахисник Шахтаря Тете входить у сферу інтересів Мілана.

Про це повідомляє Pianeta Milan.

Мілан повернувся до кандидатури Тете після провалу переговорів щодо Кайо Жорже, який напередодні завершив перехід у Ювентус. Відтак, останній слот для гравця без паспорта громадянина ЄС Мілан планує приберегти саме для вінгера Шахтаря.

Перед початком офіційних переговорів італійський клуб хоче знайти нову команду для Саму Кастільєхо, який не задовольнив тренерський штаб. Саме на місце іспанця хочуть підписати Тете.