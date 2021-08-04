Тете пояснив, чому бив пенальті у матчі з Генком

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі перед матчем з Генком визначив, хто буде пробивати одинадцятиметрові.

Про це розповів півзахисник гірників Тете.

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"Чому вирішив бити пенальті, зароблений Педріньо? Містер приймає рішення, хто буде бити пенальті. Я щасливий, що зміг допомогти команді в складний момент, забив м'яч, ми відігралися, а потім вирвали перемогу. Однак ми віддаємо собі звіт, що ставити крапку в протистоянні ще рано, адже на нас чекає матч-відповідь. Але цю гру вже варто забути і слід налаштовуватися на наступну. Тепер усі думки – про найближчу зустріч з Олександрією в чемпіонаті України", - відзначив Тете.