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Тете пояснив, чому бив пенальті у матчі з Генком

Сьогодні 09:12 499 0
Тете прокоментував матч проти Генка
Тете пояснив, чому бив пенальті у матчі з Генком
Фото - Шахтар
#Шахтар, #Тете, #Генк

Джерело - shakhtar.com.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі перед матчем з Генком визначив, хто буде пробивати одинадцятиметрові.

Про це розповів півзахисник гірників Тете.

Актуально: Генк - Шахтар 1:2. Огляд матчу

"Чому вирішив бити пенальті, зароблений Педріньо? Містер приймає рішення, хто буде бити пенальті. Я щасливий, що зміг допомогти команді в складний момент, забив м'яч, ми відігралися, а потім вирвали перемогу. Однак ми віддаємо собі звіт, що ставити крапку в протистоянні ще рано, адже на нас чекає матч-відповідь. Але цю гру вже варто забути і слід налаштовуватися на наступну. Тепер усі думки – про найближчу зустріч з Олександрією в чемпіонаті України", - відзначив Тете.

Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу над Генком у Лізі чемпіонів.

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