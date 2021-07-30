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Суд в Лозанні виправдав 9 українських гравців і 2 тренери

Сьогодні 13:26 575 0
У справі фігурувало більше десятка українців з команди Локомотив
Суд в Лозанні виправдав 9 українських гравців і 2 тренери
#Вірменія, #Юрченко

Джерело - Чемпіон.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні виніс виправдувальні вироки в справі щодо договірних матчів у Першій лізі Вірменії, в якому фігурувало більше десятка українців, які отримали від місцевої федерації довічні терміни дискваліфікації.

Про це повідомляє адвокат Юрій Юрченко.

Виправдальні вироки отримали: Максим Дробний (колишній власник Локомотива), Сергій Літовченко, Анатолій Пісковець (колишні тренери Локомотива), Євген Захарченко, Ігор Биковський, Ярослав Ясницький, Дмитро Копитов, Артем Пилипенко, Ілля Ходуля, Сергій Дячук, Антон Антошин, Тимофій Шеремета (колишні гравці Локомотива).

Рік тому у Першій лізі Вірменії вибухнув великий скандал через договірні матчі, зіграні клубом Локомотив Єреван. Сезон був перерваний достроково, а 58 осіб дискваліфіковані, включаючи 25 українців, 20 з яких отримали довічну дискваліфікацію. У числі дискваліфікованих був нинішній головний тренер Олімпіка Сергій Літовченко.

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