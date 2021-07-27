 Визначилися пари суперників на першому попередньому етапі Кубку України-2021/2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Визначилися пари суперників на першому попередньому етапі Кубку України-2021/2022

Сьогодні 13:25 43 0
Жеребкування змагань провели Протасов та Верняєв
Визначилися пари суперників на першому попередньому етапі Кубку України-2021/2022
#Кубок України

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 27 липня, в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу розіграшу Кубка України сезону-2021/2022.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Імена своїх суперників на цьому етапі змагань дізналися вісім команд другої ліги та дві кращі команди аматорської ліги згідно з рейтингом минулого сезону. Під час жеребкування, участь в якому взяли перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов та уславлений гість церемонії, олімпійський чемпіон Олег Верняєв, команди були поділені на групи за регіональним принципом.

Перший попередній етап Кубку України-2021/2022 

Карпати (Львів) - Академія футболу ФК Київ

Фенікс (Підмонастир, Львівська обл.) - МФА (Мукачево)

Лівий Берег (Київ) - СК Полтава

Скорук (Томаківка) - ФК Тростянець (Сумська обл.)

Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) - Любомир (Ставище)

Матчі відбудуться 4 серпня (базова дата). 

П’ять переможців першого етапу виходять до наступної стадії турніру. У другому попередньому етапі візьмуть участь клуби першої та другої ліги (39 команд) та п’ять переможців першого етапу. Базовий день проведення матчів другого етапу Кубку України-2021/2022 - 18 серпня.

Нагадаємо, УАФ виступила із заявою щодо нового відео Алієва.

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