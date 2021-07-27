Визначилися пари суперників на першому попередньому етапі Кубку України-2021/2022

Джерело - УАФ.
Сьогодні, 27 липня, в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу розіграшу Кубка України сезону-2021/2022.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Імена своїх суперників на цьому етапі змагань дізналися вісім команд другої ліги та дві кращі команди аматорської ліги згідно з рейтингом минулого сезону. Під час жеребкування, участь в якому взяли перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов та уславлений гість церемонії, олімпійський чемпіон Олег Верняєв, команди були поділені на групи за регіональним принципом.
Перший попередній етап Кубку України-2021/2022
Карпати (Львів) - Академія футболу ФК Київ
Фенікс (Підмонастир, Львівська обл.) - МФА (Мукачево)
Лівий Берег (Київ) - СК Полтава
Скорук (Томаківка) - ФК Тростянець (Сумська обл.)
Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) - Любомир (Ставище)
Матчі відбудуться 4 серпня (базова дата).
П’ять переможців першого етапу виходять до наступної стадії турніру. У другому попередньому етапі візьмуть участь клуби першої та другої ліги (39 команд) та п’ять переможців першого етапу. Базовий день проведення матчів другого етапу Кубку України-2021/2022 - 18 серпня.
Нагадаємо, УАФ виступила із заявою щодо нового відео Алієва.